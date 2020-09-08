Первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются её поставки в регионы. Об этом заявили в российском Министерстве здравоохранения.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Sputnik V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении ведомства.

4 сентября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, он чувствует себя нормально и не испытывал «ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений».

Также мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с Владимиром Путиным сообщил, что испытал российскую вакцину от коронавируса на себе. По словам мэра, он перенёс её нормально, без температуры и с небольшой головной болью.

Как отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, вакцина от коронавирусной инфекции, которую производит ГНЦ «Вектор», должна пройти клинические исследования к 30 сентября.