Шойгу сделал прививку от коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, поступившем в распоряжение RT.

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, 4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса.

Ранее также сообщалось, что прививку от COVID-19 сделали глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.