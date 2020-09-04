Шойгу сделал прививку от коронавируса

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, поступившем в распоряжение RT.

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, 4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса.

Ранее также сообщалось, что прививку от COVID-19 сделали глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить