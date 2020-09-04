Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи в видеоформате с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что сделал себе прививку от коронавирусной инфекции.

«Два месяца назад, когда мы активно продвигали эту вакцину, вообще скептиков было чуть ли не 90%. И для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас в России появилась хорошая наша, отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошёл, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально. Дай бог, чтобы было так и дальше», — сказал он.

Путин задал ему уточняющий вопрос, поднималась ли у Собянина температура.

«Нет, Владимир Владимирович. Можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль… но это в пределах, так же как... мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», — рассказал Собянин.

Ранее стало известно, что прививку от COVID-19 сделали глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

11 августа Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».