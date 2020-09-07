Клинические испытания вакцины от «Вектора» завершат 30 сентября

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от коронавирусной инфекции, которую производит ГНЦ «Вектор», должна пройти клинические исследования к 30 сентября.

«На сегодняшний день наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине — на пептидной вакцине, вакцине на основе пептидных антигенов, и она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день — 30 сентября», — цитирует ТАСС Попову.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной Государственным научным центром «Вектор».

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.