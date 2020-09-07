Клинические испытания вакцины от «Вектора» завершат 30 сентября
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- РИА Новости
«На сегодняшний день наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине — на пептидной вакцине, вакцине на основе пептидных антигенов, и она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день — 30 сентября», — цитирует ТАСС Попову.
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