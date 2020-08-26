Голикова рассказала об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства рассказала об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Государственным научным центром «Вектор».
Голикова рассказала об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
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«В конце сентября мы планируем, что будут завершены клинические исследования еще одной вакцины российского производства на базе Государственного научного центра «Вектор». Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название «ЭпиВакКорона». На сегодняшний день, по результатам проходящих клинических исследований первой и второй стадии, осложнений у вакцинируемых нет», — сообщила Голикова.

Ранее Минздрав России выдал НИЦ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также отмечал, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.

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