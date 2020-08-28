В «Векторе» назвали возможные сроки регистрации вакцины от COVID-19

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Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в эфире телеканала «России 24» назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В «Векторе» назвали возможные сроки регистрации вакцины от COVID-19
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«Мы ожидаем регистрации вакцины в октябре текущего года», — сообщил он.

Он также заявил, отвечая на вопрос о том, до или после третьего этапа испытаний произойдёт регистрация вакцины, что «третий этап будет идти параллельно — после регистрации».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной Государственным научным центром «Вектор».

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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