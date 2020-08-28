В «Векторе» назвали возможные сроки регистрации вакцины от COVID-19
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«Мы ожидаем регистрации вакцины в октябре текущего года», — сообщил он.
Он также заявил, отвечая на вопрос о том, до или после третьего этапа испытаний произойдёт регистрация вакцины, что «третий этап будет идти параллельно — после регистрации».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной Государственным научным центром «Вектор».
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.