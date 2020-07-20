Глава ВОЗ призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем

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Разрабатываемая вакцина от коронавируса должна стать доступной для всех, а не только для людей со средствами, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем
  • Reuters

«Для справедливого распределения (вакцины), особенно в целях обеспечения доступа к ней для бедных и тех, кто не может позволить себе (её купить), наиболее важным элементом будет политическая воля лидеров», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

По его словам, только так можно обеспечить справедливое распределение.

Он отметил, что всё больше стран высказываются за то, чтобы создаваемая вакцина рассматривалась как «глобальное общественное благо», однако некоторые «движутся в другом направлении, хотя их и немного».

Как подчеркнул глава ВОЗ, если не будет достигнут консенсус в мировом сообществе, то препарат может «стать собственностью тех, кто имеет деньги». 

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что доступ к вакцине от COVID-19 не должен зависеть от страны проживания того или иного человека.

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