Постпред КНР отверг обвинения Трампа по коронавирусу
- РИА Новости
«Китай категорически отвергает беспочвенные обвинения в адрес КНР, эти обвинения абсолютно безосновательны. Независимо от того, что говорят другие, Китай будет твёрдо поддерживать многосторонний подход, поддерживать центральную роль ООН в международных делах», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава США заявлял, что намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.