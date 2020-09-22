Постпред КНР отверг обвинения Трампа по коронавирусу

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай отвергает все обвинения президента США Дональда Трампа в свой адрес, касающиеся коронавируса.

«Китай категорически отвергает беспочвенные обвинения в адрес КНР, эти обвинения абсолютно безосновательны. Независимо от того, что говорят другие, Китай будет твёрдо поддерживать многосторонний подход, поддерживать центральную роль ООН в международных делах», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава США заявлял, что намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.