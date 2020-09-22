Постпред КНР отверг обвинения Трампа по коронавирусу

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Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай отвергает все обвинения президента США Дональда Трампа в свой адрес, касающиеся коронавируса.
Постпред КНР отверг обвинения Трампа по коронавирусу
  • РИА Новости

«Китай категорически отвергает беспочвенные обвинения в адрес КНР, эти обвинения абсолютно безосновательны. Независимо от того, что говорят другие, Китай будет твёрдо поддерживать многосторонний подход, поддерживать центральную роль ООН в международных делах», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава США заявлял, что намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

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