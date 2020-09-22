Трамп анонсировал «сигнал Китаю» на выступлении в ООН

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Трамп анонсировал «сигнал Китаю» на выступлении в ООН
  • © REUTERS/Yuri Gripas

«Я только записал (выступление для Генассамблеи ООН. — RT). Моё выступление будет сильным сигналом Китаю. Вы увидите это завтра. Я только что это сделал», — сказал Трамп журналистам, его слова приводит ТАСС.

21 сентября в Кремле сообщили, что видеообращение российского президента Владимира Путина для Генеральной Ассамблеи ООН направлено в Нью-Йорк.

Основное внимание в своём выступлении Путин планирует сосредоточить на том вызове, который миру бросила пандемия коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить