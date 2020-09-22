Трамп анонсировал «сигнал Китаю» на выступлении в ООН
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«Я только записал (выступление для Генассамблеи ООН. — RT). Моё выступление будет сильным сигналом Китаю. Вы увидите это завтра. Я только что это сделал», — сказал Трамп журналистам, его слова приводит ТАСС.
21 сентября в Кремле сообщили, что видеообращение российского президента Владимира Путина для Генеральной Ассамблеи ООН направлено в Нью-Йорк.
Основное внимание в своём выступлении Путин планирует сосредоточить на том вызове, который миру бросила пандемия коронавируса.