В Кремле назвали тему выступления Путина на ГА ООН

Российский лидер Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, глава государства выступит по видеосвязи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин планирует основное внимание в своём выступлении сосредоточить на том вызове, который миру бросила пандемия коронавируса.

«О чём сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно об этом», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин лично не поедет в Нью-Йорк, так как эпидемиологическая ситуация в США ещё не выровнялась.

После завершения участия президента в формате видеообращения и помощника президента Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее в Кремле подтвердили, что готовится видеовыступление президента Путина на Генассамблее ООН.