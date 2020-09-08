В Кремле назвали тему выступления Путина на ГА ООН
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин планирует основное внимание в своём выступлении сосредоточить на том вызове, который миру бросила пандемия коронавируса.
«О чём сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно об этом», — сказал Песков.
Он отметил, что Путин лично не поедет в Нью-Йорк, так как эпидемиологическая ситуация в США ещё не выровнялась.
После завершения участия президента в формате видеообращения и помощника президента Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее в Кремле подтвердили, что готовится видеовыступление президента Путина на Генассамблее ООН.