В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на ГА ООН

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В Кремле подтвердили, что готовится видеовыступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на ГА ООН
  • РИА Новости

По его словам, председательствующая сторона на ГА ООН с учётом эпидемиологической ситуации в мире предложила, чтобы главы государств «выступили посредством записи своих выступлений».

Песков отметил, что Россия также получила такое приглашение.

«Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится», — сказал он. 

Как передаёт РИА Новости, Генассамблея ООН разослала список выступающих, согласно которому выступление Путина запланировано на 22 сентября.

14 августа сообщалось, что Путин предложил созвать онлайн-саммит для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

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