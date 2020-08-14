Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по СВПД

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Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время созвать онлайн-саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей Германии и Ирана для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по СВПД
  • РИА Новости

«Вопрос срочный. В случае принципиальной готовности к разговору лидеров предлагаем оперативно провести согласование повестки дня, организационных модальностей и сроков видеосаммита по линии внешнеполитических ведомств семи государств», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Он отметил, что цель встречи — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН.

«Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива надёжных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия», — заявил Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что шансы вернуть Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы всё ещё сохраняются.

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