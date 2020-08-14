Путин предложил срочно созвать онлайн-саммит по СВПД
- РИА Новости
«Вопрос срочный. В случае принципиальной готовности к разговору лидеров предлагаем оперативно провести согласование повестки дня, организационных модальностей и сроков видеосаммита по линии внешнеполитических ведомств семи государств», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.
Он отметил, что цель встречи — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН.
«Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива надёжных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия», — заявил Путин.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что шансы вернуть Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы всё ещё сохраняются.