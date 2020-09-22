Трамп призвал ООН наказать Китай за коронавирус

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Данный призыв содержится в отрывках речи Трампа для заседания высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН. Соответствующие выдержки распространил Белый дом.

«В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать Китай и заражать мир… Организация Объединённых Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия», — цитирует заявление Трампа РИА Новости.

Ранее глава США заявил, что намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.