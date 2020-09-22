Си Цзиньпин: любые попытки политизации COVID-19 должны отвергаться

Председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на сессии Генассамблеи ООН заявил, что любые попытки политизировать вирус COVID-19 должны отвергаться.

«Сталкиваясь с вирусом, мы должны усилить солидарность и пройти через это вместе. Мы должны следовать науке, полностью содействовать ведущей роли ВОЗ, а также запустить международный механизм реагирования для того, чтобы победить вирус. Любые попытки политизации или клеймения в этом вопросе должны отвергаться», — приводит РИА Новости слова лидера КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай отвергает все обвинения президента США в свой адрес, касающиеся коронавируса.