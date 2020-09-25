Собянин заявил о переводе 30% сотрудников мэрии на удалённую работу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переводе на удалённый режим работы 30% сотрудников мэрии с понедельника, 28 сентября.

«Весной этого года переход на удалёнку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня», — написал он в своём личном блоге.

Собянин попросил руководителей предприятий перевести на удалёнку как можно больше сотрудников «без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей».

«В мэрии Москвы с понедельника на удалёнку перейдёт 30% персонала», — добавил он.

Ранее Собянин выразил надежду, что повторного введения жёстких ограничений из-за ситуации с коронавирусом удастся избежать.

В Москве за последние сутки выявлено 1560 заболевших, всего по России — 7212. Столичный мэр призвал москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режимы.