Собянин оценил возможность возвращения к жёстким ограничениям в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что повторного введения жёстких ограничений из-за ситуации с коронавирусом удастся избежать.

«Всем нам очень не хочется возвращаться к жёстким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — написал он в своём блоге.

Собянин отметил, что в последние дни наблюдается значительное увеличение числа выявленных случаев COVID-19, кроме того, приближаются холода, а с ними и традиционный рост количества простудных заболеваний.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация значительно отличается от весенней. По его словам, за прошедшие месяцы люди многое узнали о вирусе, стали осторожнее, научились диагностировать и лечить эту болезнь.

«Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжёлые последствия», — добавил глава города.

С 28 сентября мэр рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.