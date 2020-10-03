В России за сутки выявлено 9859 новых случаев коронавируса

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RT
В России за сутки выявлено 9859 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 1 204 502 случая COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявлено 9859 новых случаев коронавируса
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9859 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2680 (27,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в России за сутки выявлено 9412 новых случаев коронавируса.

В России провели более 47,2 млн тестов на коронавирус.

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.

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