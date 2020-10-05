Более 48 млн тестов на коронавирус проведено в России
- РИА Новости
По информации ведомства, за сутки было сделано 358 тыс. исследований.
Под медицинским наблюдением в стране остаются 230 120 человек, добавили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась, хотя больницы заполняются.
Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.