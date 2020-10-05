Более 48 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 48 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По информации ведомства, за сутки было сделано 358 тыс. исследований.

Под медицинским наблюдением в стране остаются 230 120 человек, добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.