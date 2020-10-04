Собянин: ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.
Собянин: ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных) больных всё равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он отметил, что массово переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на работу с больными коронавирусом в Москве пока не планируется.

Накануне стало известно, что за последние сутки в Москве COVID-19 были инфицированы 2884 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе c коронавирусом. Это максимум с 23 мая, тогда в столице выявили 3190 заболевших.

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