В Москве за сутки выявили максимум больных коронавирусом с мая
- Reuters
«Распределение по субъектам: 1) Москва — 2884; 2) Санкт-Петербург — 358; 3) Московская область — 259», — говорится в сообщении оперативного штаба.
Всего в России за последние сутки выявлено 9859 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Роспотребнадзоре отметили, что по стране уже было проведено более 47,2 млн тестов на наличие вируса.
Ранее директор центра Гамалеи рассказал подробности исследований вакцины от коронавируса. Академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН призвал к более строгому соблюдению масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.