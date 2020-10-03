В Москве за сутки выявили максимум больных коронавирусом с мая

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За последние сутки в Москве COVID-19 были инфицированы 2884 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе c коронавирусом. Это максимум с 23 мая, тогда в столице выявили 3190 заражённых.
В Москве за сутки выявили максимум больных коронавирусом с мая
  • Reuters

«Распределение по субъектам: 1) Москва — 2884; 2) Санкт-Петербург — 358; 3) Московская область — 259», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Всего в России за последние сутки выявлено 9859 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре отметили, что по стране уже было проведено более 47,2 млн тестов на наличие вируса. 

Ранее директор центра Гамалеи рассказал подробности исследований вакцины от коронавируса. Академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН призвал к более строгому соблюдению масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

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