Учёный рассказал подробности испытания вакцины от коронавируса

Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, что им вводят — вакцину или плацебо, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Никто не знает, знает только компьютер, который всё зашифровал. Человеку присваивается код», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, с помощью этого кода исключается возможность введения человеку один раз вакцины, а второй раз — плацебо и наоборот.

Добровольцы узнают, что им вводили, после завершения испытаний.

Ранее стало известно, что интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» проявили более 40 государств.