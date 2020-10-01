Учёный рассказал подробности испытания вакцины от коронавируса

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Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, что им вводят — вакцину или плацебо, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Учёный рассказал подробности испытания вакцины от коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Никто не знает, знает только компьютер, который всё зашифровал. Человеку присваивается код», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, с помощью этого кода исключается возможность введения человеку один раз вакцины, а второй раз — плацебо и наоборот.

Добровольцы узнают, что им вводили, после завершения испытаний.

Ранее стало известно, что интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» проявили более 40 государств.

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