В России за сутки выявили более 14 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 14 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3585 (25,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне было выявлено 13 868 случаев. Днём ранее — 13 592 случая.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряжённая.