В России за сутки выявили более 14 тысяч случаев коронавируса

В России в течение суток зафиксировали 14 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в стране коронавирус был выявлен у 1 340 409 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 14 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3585 (25,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 13 868 случаев. Днём ранее — 13 592 случая.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряжённая.