Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряжённой

Ситуация с коронавирусом в России остаётся крайне напряжённой, жители следуют не всем предписаниям, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что сегодня ситуация остаётся напряжённой, крайне напряжённой», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По его словам, население выполняет не все рекомендации, которые предписаны.

Как отметил Мурашко, поведение граждан в части соблюдения эпидтребований — ключевой фактор, это позволит минимизировать риски.

По данным на 13 октября, в России за сутки зафиксировали 13 868 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.