Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряжённой
- РИА Новости
«Мы видим, что сегодня ситуация остаётся напряжённой, крайне напряжённой», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
По его словам, население выполняет не все рекомендации, которые предписаны.
Как отметил Мурашко, поведение граждан в части соблюдения эпидтребований — ключевой фактор, это позволит минимизировать риски.
По данным на 13 октября, в России за сутки зафиксировали 13 868 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.