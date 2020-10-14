Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряжённой

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Ситуация с коронавирусом в России остаётся крайне напряжённой, жители следуют не всем предписаниям, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряжённой
  • РИА Новости

«Мы видим, что сегодня ситуация остаётся напряжённой, крайне напряжённой», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По его словам, население выполняет не все рекомендации, которые предписаны.

Как отметил Мурашко, поведение граждан в части соблюдения эпидтребований — ключевой фактор, это позволит минимизировать риски.

По данным на 13 октября, в России за сутки зафиксировали 13 868 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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