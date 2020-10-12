В России за сутки выявили 13 592 случая коронавируса

В России в течение суток зафиксировано 13 592 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в стране коронавирус был выявлен у 1 312 310 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 592 в 84 регионах», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из них 26,2% — у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Накануне было выявлено 13 634 случая.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение 10—20 дней.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.