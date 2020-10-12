В России за сутки выявили 13 592 случая коронавируса
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Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 592 в 84 регионах», — говорится в сообщении.
Как отмечается, из них 26,2% — у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Накануне было выявлено 13 634 случая.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение 10—20 дней.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.