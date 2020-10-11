В России за сутки выявили 13 634 случая коронавируса

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RT
В России в течение суток зафиксировано 13 634 случая заболевания коронавирусом. Всего за время эпидемии коронавирусная инфекция COVID-19 в стране была выявлена у 1 298 718 заболевших. 
В России за сутки выявили 13 634 случая коронавируса
  • АГН «Москва»

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Днём ранее было выявлено 12 846 случаев COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире третий день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в мире было зафиксировано 383 359 пациентов с COVID-19. 

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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