В России за сутки выявили 13 634 случая коронавируса

В России в течение суток зафиксировано 13 634 случая заболевания коронавирусом. Всего за время эпидемии коронавирусная инфекция COVID-19 в стране была выявлена у 1 298 718 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Днём ранее было выявлено 12 846 случаев COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире третий день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в мире было зафиксировано 383 359 пациентов с COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.