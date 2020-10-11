В России за сутки выявили 13 634 случая коронавируса
- АГН «Москва»
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Днём ранее было выявлено 12 846 случаев COVID-19.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире третий день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в мире было зафиксировано 383 359 пациентов с COVID-19.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.