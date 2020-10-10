В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки зафиксировано 12 846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии выявили 1 285 084 случая заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 12 846 в 85 регионах», — сообщил оперштаб.

У 26% болезнь протекает без клинических проявлений.

Накануне было зафиксировано 11 493 случая COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство заболевших COVID-19 в России в сентябре — офисные работники.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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