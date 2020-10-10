В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 12 846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии выявили 1 285 084 случая заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

РИА Новости