В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 12 846 в 85 регионах», — сообщил оперштаб.
У 26% болезнь протекает без клинических проявлений.
Накануне было зафиксировано 11 493 случая COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство заболевших COVID-19 в России в сентябре — офисные работники.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.