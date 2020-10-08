В России за сутки выявили 11 493 случая коронавируса

В России за сутки выявили 11 493 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 260 112 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

© РИА Новости / Алексей Даничев

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах», — заявили в оперштабе. Накануне было зафиксировано 11 115 случаев COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России и росте новых случаев COVID-19 в 60 регионах. Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.