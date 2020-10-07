В России за сутки выявили 11 115 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки выявили 11 115 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 248 619 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 11 115 случаев коронавируса
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 11 115 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3019 (27,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было зафиксировано 11 615 случаев COVID-19. 

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в городе связан с тотальным несоблюдением масочного режима.

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