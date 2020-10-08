Попова: чаще всего в сентябре коронавирусом болели офисные работники

Большинство заболевших коронавирусной инфекцией в России в сентябре составляют офисные работники. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете».

«Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре — это офисные работники. Это люди, которые всё лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения», — заявила Попова.

По её словам, небольшой рост заболеваемости был зафиксирован среди медработников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал организации перевести на удалёнку 30% сотрудников.

Как отмечала Попова, ситуация с коронавирусом в России осложняется, а рост новых случаев зафиксирован в 60 регионах.