Попова: чаще всего в сентябре коронавирусом болели офисные работники
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре — это офисные работники. Это люди, которые всё лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения», — заявила Попова.
По её словам, небольшой рост заболеваемости был зафиксирован среди медработников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал организации перевести на удалёнку 30% сотрудников.
Как отмечала Попова, ситуация с коронавирусом в России осложняется, а рост новых случаев зафиксирован в 60 регионах.