В Роспотребнадзоре дали прогноз по выходу на плато по коронавирусу

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная дала прогноз по выходу на плато по коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — цитирует РИА Новости Пшеничную.

По данным на 11 октября в России в течение суток зафиксировано 13 634 случая заболевания коронавирусом. Всего за время эпидемии коронавирусная инфекция COVID-19 в стране была выявлена у 1 298 718 заболевших.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.