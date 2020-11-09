Глава Минфина Украины заболел коронавирусом

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заболел коронавирусом.
Глава Минфина Украины заболел коронавирусом
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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Верховной раде.

Также эту информацию подтвердила народный депутат Ирина Верещук.

«Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID и сегодня на больничном», — сказала она.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский сдал положительный тест на коронавирус

Также глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. 

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