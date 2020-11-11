Минздрав Украины заявил, что тяжёлый период пандемии продлится до апреля

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что тяжёлый период пандемии COVID-19 продлится на Украине ориентировочно до апреля 2021 года.

«Мы будем достаточно трудно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. Речь сейчас не идёт о том, в состоянии ли мы его пройти легко, нет, мы будем его проходить трудно. Главное сейчас — с какими, как бы это ни звучало, человеческими потерями мы его пройдём», — приводит ТАСС слова Степанова.

По его словам, задача Минздрава в том, чтобы количество человеческих потерь, жертв COVID-19 было минимальным.

Ранее правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.