На Украине заявили о неспособности страны выдержать полный локдаун
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
«Многие европейские страны прибегли к полному локдауну... Но у нашей страны есть особенности, которые называются «мы экономически не выдержим полного локдауна»... Поэтому нам нужно найти другое решение. Мы его нашли: это карантин выходного дня», — сказал он.
Ранее в Черниговской области Украины предприниматели перекрыли международную трассу, требуя отменить карантинный режим, который теперь будет вводиться в стране в выходные дни.
11 ноября правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.