На Украине заявили о неспособности страны выдержать полный локдаун

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна не в состоянии экономически выдержать полный локдаун.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Многие европейские страны прибегли к полному локдауну... Но у нашей страны есть особенности, которые называются «мы экономически не выдержим полного локдауна»... Поэтому нам нужно найти другое решение. Мы его нашли: это карантин выходного дня», — сказал он.

Ранее в Черниговской области Украины предприниматели перекрыли международную трассу, требуя отменить карантинный режим, который теперь будет вводиться в стране в выходные дни.

11 ноября правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.