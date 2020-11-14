На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса

На Украине выявили 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 525 176 случаев заболевания коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также за прошедшие 24 часа в стране умер 191 пациент с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 9508 летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее в Черниговской области Украины предприниматели перекрыли международную трассу, требуя отменить карантинный режим, который теперь будет вводиться в стране в выходные дни.

11 ноября правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.