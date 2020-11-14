На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Также за прошедшие 24 часа в стране умер 191 пациент с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 9508 летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией.
Ранее в Черниговской области Украины предприниматели перекрыли международную трассу, требуя отменить карантинный режим, который теперь будет вводиться в стране в выходные дни.
11 ноября правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.