На Украине продлили до конца года карантин из-за коронавируса

Кабинет министров Украины принял решение о продлении адаптивного карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19, до конца 2020 года. Об этом сообщил телеканал «112 Украина».

Reuters

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее на внеочередном заседании правительства сообщил, что кабмин продлит карантин до конца года. Правительство проголосовало за это решение единогласно. Ранее Минздрав Украины призвал продлить карантин в стране.