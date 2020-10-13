На Украине продлили до конца года карантин из-за коронавируса

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Кабинет министров Украины принял решение о продлении адаптивного карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19, до конца 2020 года. Об этом сообщил телеканал «112 Украина».
На Украине продлили до конца года карантин из-за коронавируса
  • Reuters

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее на внеочередном заседании правительства сообщил, что кабмин продлит карантин до конца года.

Правительство проголосовало за это решение единогласно.

Ранее Минздрав Украины призвал продлить карантин в стране.

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