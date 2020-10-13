Минздрав Украины призывает продлить карантин в стране до конца года

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В Минздраве Украины призывают продлить карантин в стране до конца 2020 года в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Минздрав Украины призывает продлить карантин в стране до конца года
  • © РИА Новости

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире радио «Громадське».

«Мы будем завтра (13 октября) инициировать на заседании правительства слушания о продлении карантина до 31 декабря 2020 года», — цитирует его «112 Украина».

Ляшко также добавил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство вынуждено пересматривать действующие карантинные ограничения.

Ранее Минобразования Украины призвало вузы перейти на дистанционное обучение в связи с ростом числа случаев коронавируса в стране.

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