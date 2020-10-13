Минобразования Украины призвало вузы перейти на дистанционное обучение
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«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Украине, вызванной распространением коронавирусной болезни (COVID-19), Министерство образования и науки Украины рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального перед высшими, профессиональной (профессионально-технического) образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года», — говорится в письме ведомства руководителям учебных заведений.
Кроме того, рекомендуется освободить общежития «в связи с практической невозможностью гарантировать безопасные для здоровья условия массового пребывания соискателей образования».
При этом организация выезда из общежитий не должна быть принудительной, и некоторым группам студентов разрешается остаться в общежитиях при условии соблюдения противоэпидемиологических норм.
12 октября на Украине выявили 4420 новых заболевших коронавирусной инфекцией.