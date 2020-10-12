На Украине за сутки выявили 4420 новых случаев коронавируса

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На Украине за сутки выявили 4420 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
На Украине за сутки выявили 4420 новых случаев коронавируса
  • © Genya SAVILOV / AFP

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны.

Отмечается, что число случаев коронавируса в стране возросло до 265 454, а количество жертв COVID-19 — до 5015 (плюс 43 за сутки).

С начала пандемии в стране всего выздоровели 114 410 человек.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы.

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