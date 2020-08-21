Зеленский: Украина не может разрабатывать вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы.

«Технически у нас никакие вакцины не могли делать. К медикам, учёным нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин, сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить (вакцину) массово», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Он отметил, что украинская сторона ведёт переговоры с некоторыми странами о производстве вакцины.

«Если нам удастся договориться со странами, мы готовы её массово производить», — отметил он. Зеленский не стал уточнять, о каких странах идёт речь.

17 августа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обсудил с президентом России Владимиром Путиным приобретение вакцины от коронавируса «Спутник V».