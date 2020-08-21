В Мексике ожидают поставку из России вакцины от коронавируса

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Россия поставит Мексике до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции для самостоятельного проведения третьего этапа клинических исследований.

«Мы вели с ними (российскими властями. — RT) переговоры уже некоторое время, и вчера (19 августа. — RT) Мексике было предложено получить как минимум 2 тыс. доз вакцины, чтобы начать испытывать её здесь, что можно считать очень хорошей новостью», — цитирует его El Universal.

Эбрард добавил, что в Мексику уже переданы протоколы для третьей фазы исследований вакцин из Китая, США и Франции с Великобританией.

Ожидается, что исследования вакцин в Мексике начнутся в сентябре.

Ранее Эбрард заявил, что Мексика заинтересована в получении российской вакцины от COVID-19.

17 августа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обсудил с президентом России Владимиром Путиным приобретение вакцины от коронавируса «Спутник V».