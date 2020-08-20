В Мексике заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы «как можно скорее» получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Министр сообщил в своём Twitter, что встретился с послом России в Мексике Виктором Коронелли.

«Мы говорили о вакцине «Спутник V». Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы (клинических испытаний. — RT), чтобы как можно скорее получить эту вакцину в Мексике», — заявил он.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V».