В Мексике заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

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Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы «как можно скорее» получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Мексике заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
  • Reuters
  • © RDIF

Министр сообщил в своём Twitter, что встретился с послом России в Мексике Виктором Коронелли. 

«Мы говорили о вакцине «Спутник V». Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы (клинических испытаний. — RT), чтобы как можно скорее получить эту вакцину в Мексике», — заявил он.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V».

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