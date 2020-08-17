Президент Мексики обсудил с Путиным вакцину от коронавируса
- Reuters
«Я лично разговаривал с президентом Китая, с президентом Путиным, чтобы иметь возможность получить вакцину. То же с Соединёнными Штатами, с которыми у нас прекрасные отношения, с президентом Трампом. Первую, которая будет доступна», — сказал Обрадор во время пресс-конференции.
Он отметил намерение работать с первыми вакцинами, которые будут зарегистрированы и докажут свою эффективность.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса.