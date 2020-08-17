Президент Мексики обсудил с Путиным вакцину от коронавируса

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V».
Президент Мексики обсудил с Путиным вакцину от коронавируса
  • Reuters

«Я лично разговаривал с президентом Китая, с президентом Путиным, чтобы иметь возможность получить вакцину. То же с Соединёнными Штатами, с которыми у нас прекрасные отношения, с президентом Трампом. Первую, которая будет доступна», — сказал Обрадор во время пресс-конференции.

Он отметил намерение работать с первыми вакцинами, которые будут зарегистрированы и докажут свою эффективность.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса.

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