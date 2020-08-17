Попова отметила необходимость иметь несколько вакцин от коронавируса

Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Абсолютно точно, что в каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько вакцин разных. Этим сегодня и занимаемся», — цитирует РИА Новости Попову.

Таким образом она ответила на вопрос о том, какая вакцина лучше — центра Гамалеи или проходящая клинические испытания вакцина центра «Вектор».

Ранее Попова сообщила, что «Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса. Она отметила, что все добровольцы чувствуют себя хорошо.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.