«Связано с политической активностью»: как СБУ возбудила дело против украинского блогера за карту страны без Крыма

СБУ завела уголовное производство в отношении блогера и политика Анатолия Шария по жалобе депутата Рады Алексея Гончаренко. Спецслужбы подозревают Шария в попытке изменить границы Украины или призвать к таким шагам — эти действия подпадают под статью Уголовного кодекса и предусматривают наказание в виде лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стала демонстрация блогером в одном из видеороликов карты республики без Крыма и части Донбасса. Это далеко не первое подобное преследование, инициированное в стране в последние годы. Эксперты расценивают выбранный курс как проявление популизма киевских властей, которые пытаются давить на оппозицию.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении украинского блогера и политика Анатолия Шария за посягательство на территориальную целостность страны. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Политик выложил копию ответа спецслужбы на своё обращение — ранее Гончаренко потребовал завести против Шария уголовное дело. Поводом стало появление в одном из видеороликов блогера карты Украины без Крыма и части Донбасса.

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«В документе сообщается, что в связи с этим (обращением депутата. — RT) ведётся досудебное расследование по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — пояснил Гончаренко.

Как сообщается в письме за подписью заместителя главы СБУ Сергея Андрущенко, досудебное расследование было начато службой 17 октября 2020 года.

Анатолий Шарий, в свою очередь, обратил внимание на то, что дело было открыто на следующий день после подачи Гончаренко заявления. По мнению блогера, это говорит о том, что якобы оппозиционный депутат сотрудничает с СБУ и, соответственно, с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Шарий отметил, что демонстрация в кадре «неправильной», с точки зрения Киева, карты не подпадает под ст. 110 украинского УК, поскольку это действие не содержит призыва к нарушению целостности страны.

Шарий связал возбуждение уголовного дела со своей политической активностью — в прошлом году блогер основал собственную партию.

Географический «кодекс» Украины

Напомним, ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за «умышленные действия», совершённые с целью изменения границ Украины и противоречащие её Конституции. Также статья распространяется на публичные призывы к таким действиям.

Демонстрация карты Украины в границах без Крымского полуострова и части Донецкой и Луганской областей ранее не раз становилась поводом для уголовных дел. Так, в августе 2017 года расследование было начато в Киевской области, в городе Бровары, где в День независимости Украины местный горсовет представил карту страны без Крыма и Донбасса.

Российские пограничники у заграждения, возведённого в Крыму, на границе с Украиной

РИА Новости

© Александр Полегенько

В конце 2018 года аналогичная карта была продемонстрирована во время заседания Рады, когда временная комиссия украинского парламента рассматривала факты хищений в армии. Трансляцию сессии вели сразу несколько украинских телеканалов. При этом никто из депутатов даже не обратил внимания на «ошибку» на карте.

В апреле 2019 года полиция возбудила уголовное дело, после того как видеоролик с картой Украины без Крыма демонстрировался в киевском аэропорту Борисполь. Дело было открыто по жалобе одного из пассажиров. При этом инициатива транслировать в здании аэропорта такое видео исходила от украинского Министерства информационной политики.

В том же 2019 году управление СБУ по Закарпатской области возбудило уголовное дело из-за публикации в местной газете областной карты в цветах венгерского флага. В СБУ посчитали, что такая публикация может «спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства».

Как отметил в комментарии RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, чтобы уголовное дело против Шария завершилось обвинительным приговором, следствию нужно ещё доказать умышленность его действий.

«Если говорить в целом, то такие дела — обычная практика для Украины. Они заводились даже против тех, кто случайно использовал карту Украины без Крыма и Донбасса», — пояснил Бортник в разговоре с RT.

Преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис, в свою очередь, отметил сходство ситуации с украинским блогером с положением дел в Грузии.

«Оба эти государства считают недопустимой демонстрацию карт с нарушенными, с точки зрения властей, границами. И чаще всего по таким делам суды выносят обвинительные приговоры», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Наблюдатели ОБСЕ и члены Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон конфликта (СЦКК) в посёлке Золотое в Луганской области

РИА Новости

Напомним, Крымский полуостров стал частью Российской Федерации во время украинского политического кризиса 2014 года. На фоне киевского «евромайдана» руководство Автономной Республики Крым (АРК) (такой статус полуостров имел в составе Украины. — RT) инициировало референдум о статусе региона, который прошёл 16 марта. Тогда подавляющее большинство жителей Крыма высказались за возвращение полуострова в состав России. Однако власти Украины до сих пор отказываются принять итоги народного волеизъявления и требуют «вернуть» регион в состав республики.

«Под серьёзным давлением»

Напомним, YouTube-блогер Анатолий Шарий стал известен благодаря критике властей Украины. Ещё в январе 2012 года он покинул территорию республики и позднее получил политическое убежище в Литве. На родине против блогера возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по ложным обвинениям.

Пребывание в эмиграции не помешало Шарию основать летом прошлого года собственную политическую партию на Украине.

«Без олигархов, без ТВ, без многомиллионных бюджетов и СМИ. Только Анатолий и сотни тысяч людей, которые жаждут правды и изменений», — говорится на сайте политической силы.

Местные выборы на Украине, октябрь 2020 года

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В основе партийной идеологии лежит «философское учение о либертарианстве», а в сфере внешней политики Шарий предлагает руководствоваться «украиноцентризмом».

«Мы выступаем за проевропейский вектор развития Украины, однако если это не наносит ущерба нашим государственным интересам», — говорится в партийной программе.

В октябре 2020 года Партия Шария приняла участие в местных выборах и смогла пройти в ряд городских советов. В Николаеве партия набрала 6,4%, в Одессе — 6,82%.

Кроме того, политсила завоевала 6,55% голосов в Харькове, 5,9% — в Краматорске.

По мнению экспертов, инициирование против Шария уголовного дела под надуманным предлогом можно расценивать как попытку оказать на партию политическое давление.

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«Это дело, безусловно, связано с политической активностью Партии Шария. И давление на оппозиционного блогера оказывается давно, задолго до создания им партии и участия в местных выборах. Ранее против Шария на Украине были открыты и другие уголовные дела. Он находится под серьёзным политическим давлением со стороны властей», — отметил Руслан Бортник.

Несколько иной точки зрения придерживается Сергей Маргулис. Эксперт напомнил, что Партия Шария — далеко не единственная политическая сила, противостоящая нынешней украинской власти.

«Фронт оппозиционных сил на Украине сейчас довольно велик, прежде всего нужно отметить «Оппозиционный блок — За жизнь», а также ряд других партий. Так что у властей нет мотивов, чтобы сосредоточиваться именно на Шарии и его партии. Хотя политические мотивы за уголовным преследованием блогера тоже вполне могут быть», — считает эксперт.

При этом аналитики сомневаются, что, инициируя уголовные преследования, подобные тому, что было начато в отношении Шария, Киев добьётся своих геополитических целей.