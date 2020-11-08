«Связано с политической активностью»: как СБУ возбудила дело против украинского блогера за карту страны без Крыма
- Штаб-квартира СБУ в Киеве
- © Kiyanka / Wikipedia
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении украинского блогера и политика Анатолия Шария за посягательство на территориальную целостность страны. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Политик выложил копию ответа спецслужбы на своё обращение — ранее Гончаренко потребовал завести против Шария уголовное дело. Поводом стало появление в одном из видеороликов блогера карты Украины без Крыма и части Донбасса.
«В документе сообщается, что в связи с этим (обращением депутата. — RT) ведётся досудебное расследование по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — пояснил Гончаренко.
Как сообщается в письме за подписью заместителя главы СБУ Сергея Андрущенко, досудебное расследование было начато службой 17 октября 2020 года.
Анатолий Шарий, в свою очередь, обратил внимание на то, что дело было открыто на следующий день после подачи Гончаренко заявления. По мнению блогера, это говорит о том, что якобы оппозиционный депутат сотрудничает с СБУ и, соответственно, с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Шарий отметил, что демонстрация в кадре «неправильной», с точки зрения Киева, карты не подпадает под ст. 110 украинского УК, поскольку это действие не содержит призыва к нарушению целостности страны.
Шарий связал возбуждение уголовного дела со своей политической активностью — в прошлом году блогер основал собственную партию.
Географический «кодекс» Украины
Напомним, ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за «умышленные действия», совершённые с целью изменения границ Украины и противоречащие её Конституции. Также статья распространяется на публичные призывы к таким действиям.
Демонстрация карты Украины в границах без Крымского полуострова и части Донецкой и Луганской областей ранее не раз становилась поводом для уголовных дел. Так, в августе 2017 года расследование было начато в Киевской области, в городе Бровары, где в День независимости Украины местный горсовет представил карту страны без Крыма и Донбасса.
- Российские пограничники у заграждения, возведённого в Крыму, на границе с Украиной
- РИА Новости
- © Александр Полегенько
В конце 2018 года аналогичная карта была продемонстрирована во время заседания Рады, когда временная комиссия украинского парламента рассматривала факты хищений в армии. Трансляцию сессии вели сразу несколько украинских телеканалов. При этом никто из депутатов даже не обратил внимания на «ошибку» на карте.
В апреле 2019 года полиция возбудила уголовное дело, после того как видеоролик с картой Украины без Крыма демонстрировался в киевском аэропорту Борисполь. Дело было открыто по жалобе одного из пассажиров. При этом инициатива транслировать в здании аэропорта такое видео исходила от украинского Министерства информационной политики.
В том же 2019 году управление СБУ по Закарпатской области возбудило уголовное дело из-за публикации в местной газете областной карты в цветах венгерского флага. В СБУ посчитали, что такая публикация может «спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства».
Как отметил в комментарии RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, чтобы уголовное дело против Шария завершилось обвинительным приговором, следствию нужно ещё доказать умышленность его действий.
«Если говорить в целом, то такие дела — обычная практика для Украины. Они заводились даже против тех, кто случайно использовал карту Украины без Крыма и Донбасса», — пояснил Бортник в разговоре с RT.
Преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис, в свою очередь, отметил сходство ситуации с украинским блогером с положением дел в Грузии.
«Оба эти государства считают недопустимой демонстрацию карт с нарушенными, с точки зрения властей, границами. И чаще всего по таким делам суды выносят обвинительные приговоры», — пояснил эксперт в беседе с RT.
- Наблюдатели ОБСЕ и члены Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон конфликта (СЦКК) в посёлке Золотое в Луганской области
- РИА Новости
Напомним, Крымский полуостров стал частью Российской Федерации во время украинского политического кризиса 2014 года. На фоне киевского «евромайдана» руководство Автономной Республики Крым (АРК) (такой статус полуостров имел в составе Украины. — RT) инициировало референдум о статусе региона, который прошёл 16 марта. Тогда подавляющее большинство жителей Крыма высказались за возвращение полуострова в состав России. Однако власти Украины до сих пор отказываются принять итоги народного волеизъявления и требуют «вернуть» регион в состав республики.
«Под серьёзным давлением»
Напомним, YouTube-блогер Анатолий Шарий стал известен благодаря критике властей Украины. Ещё в январе 2012 года он покинул территорию республики и позднее получил политическое убежище в Литве. На родине против блогера возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по ложным обвинениям.
Пребывание в эмиграции не помешало Шарию основать летом прошлого года собственную политическую партию на Украине.
«Без олигархов, без ТВ, без многомиллионных бюджетов и СМИ. Только Анатолий и сотни тысяч людей, которые жаждут правды и изменений», — говорится на сайте политической силы.
- Местные выборы на Украине, октябрь 2020 года
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
В основе партийной идеологии лежит «философское учение о либертарианстве», а в сфере внешней политики Шарий предлагает руководствоваться «украиноцентризмом».
«Мы выступаем за проевропейский вектор развития Украины, однако если это не наносит ущерба нашим государственным интересам», — говорится в партийной программе.
В октябре 2020 года Партия Шария приняла участие в местных выборах и смогла пройти в ряд городских советов. В Николаеве партия набрала 6,4%, в Одессе — 6,82%.
Кроме того, политсила завоевала 6,55% голосов в Харькове, 5,9% — в Краматорске.
По мнению экспертов, инициирование против Шария уголовного дела под надуманным предлогом можно расценивать как попытку оказать на партию политическое давление.
«Это дело, безусловно, связано с политической активностью Партии Шария. И давление на оппозиционного блогера оказывается давно, задолго до создания им партии и участия в местных выборах. Ранее против Шария на Украине были открыты и другие уголовные дела. Он находится под серьёзным политическим давлением со стороны властей», — отметил Руслан Бортник.
Несколько иной точки зрения придерживается Сергей Маргулис. Эксперт напомнил, что Партия Шария — далеко не единственная политическая сила, противостоящая нынешней украинской власти.
«Фронт оппозиционных сил на Украине сейчас довольно велик, прежде всего нужно отметить «Оппозиционный блок — За жизнь», а также ряд других партий. Так что у властей нет мотивов, чтобы сосредоточиваться именно на Шарии и его партии. Хотя политические мотивы за уголовным преследованием блогера тоже вполне могут быть», — считает эксперт.
При этом аналитики сомневаются, что, инициируя уголовные преследования, подобные тому, что было начато в отношении Шария, Киев добьётся своих геополитических целей.
«Такой курс не поможет Украине, к примеру, вернуть Донбасс под свою юрисдикцию. Тут можно напомнить, как Киев недавно выдвинул свой план донбасского урегулирования, который полностью противоречит Минским соглашениям. Очевидно, что Киев не готов к конструктивному диалогу, а предпочитает проводить популистскую политику», — подытожил Маргулис.
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