СБУ возбудила дело против Шария из-за показа карты Украины без Крыма

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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Шария, лидера Партии Шария, из-за показанной в видео на YouTube карты страны без Крыма и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.
СБУ возбудила дело против Шария из-за показа карты Украины без Крыма
  • © YouTube-канал Анатолий Шарий

Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Пришёл ответ из СБУ на моё обращение с требованием предоставить правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведётся досудебное расследование... «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — написал он в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о поиске Киевом новых путей «возвращения» территорий.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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