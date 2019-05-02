Поиск по словарю: в Европе разработают механизм автоматического выявления «пропаганды страны-агрессора» в украинских СМИ

Совет Европы ищет подрядчиков для составления нескольких словарей, которые станут основой для механизма автоматического поиска нарушений украинского законодательства со стороны СМИ. Об этом говорится в опубликованном СЕ тендере, с текстом которого ознакомился RT. В частности, программа будет выявлять случаи «пропаганды институтов государства-агрессора», а также информацию, направленную на «оправдание законного характера оккупации территории Украины». Эксперты считают, что подобные инициативы призваны легитимизовать вмешательство других государств во внутренние процессы на Украине.

Совет Европы ищет подрядчиков для разработки лингвистических словарей, которые должны будут помочь Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания Украины в мониторинге СМИ.

В соответствии с документом на Украине планируется внедрение программно-аппаратного комплекса автоматизированного мониторинга средств массовой информации, которое предполагает машинное обучение системы.

Важным элементом машинного обучения является создание лингвистических словарей. В них войдут слова, словосочетания и фразы, частое употребление которых может быть расценено как «признаки нарушения условий лицензионного соглашения, а также требований законодательства о теле- и радиовещании».

Как отмечается в документе, такие словари будут посвящены нескольким темам, одна из которых — информационная безопасность Украины. По задумке Совета Европы, они помогут выявить факты пропаганды «институтов государства-агрессора».

«Выявление фактов пропаганды институтов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или закрепляющих законный характер оккупации территории Украины», — указывается в тендере, опубликованном Советом Европы.

Также будут отслеживаться факты освещения ситуации на востоке Украины и в Крыму, а также перспективы реинтеграции «временно неконтролируемых территорий».

Напомним, что Крым стал российским регионом согласно международному праву — после проведения референдума, на котором подавляющее большинство населения выступило за присоединение полуострова к России.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины

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Кроме того, словари призваны помочь автоматизированной системе выявлять случаи нарушения прав несовершеннолетних, обеспечивать защиту общественной нравственности на Украине, а также обнаруживать факты дискриминации, пропаганды войны и насилия.

К тому же составленные в рамках проекта словари должны способствовать выявлению информации, которая может быть использована для призыва к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины.

Такой тендер был опубликован в рамках проекта по укреплению свободы СМИ на Украине.

Данный проект является продолжением политики Совета Европы последние пять лет, отметил в разговоре с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Это продолжение общей линии Совета Европы, который стоит на стороне Украины и не признаёт прав народа Донбасса на свои автономные права. И продолжается это, собственно, все пять лет. Но при этом Совет Европы исходит из того, что якобы на Украине развивается демократия, укрепляется гласность, средства массовой информации эффективно работают, на это выделяются деньги, и их консультируют. Россия в данном случае будет восприниматься как «агрессор». То есть здесь присутствуют однозначная поддержка киевской позиции и резкое непринятие позиции России», — подчеркнул эксперт.

Как подчеркнул в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Запад пытается создать ряд механизмов, чтобы узаконить свой контроль над происходящим на Украине и вмешательство во внутренние дела этого государства.

«Для этого создаются различные механизмы. Они должны обеспечивать легитимацию и существующих режимов, и вмешательства Запада в действия этих режимов. То есть Запад будет как бы «объективно» рассматривать ситуацию на Украине и рассказывать, что часть украинских СМИ на самом деле поддерживает Россию и тем самым создаёт «опасность» для Украины», — отметил эксперт.

Ранее также стало известно, что Совет Европы займётся укреплением гражданского общества на Украине, для чего наймёт «национальных консультантов».

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«Критически настроены по отношению к России»

Между тем эксперты отмечают, что удивляться подобным решениям СЕ не стоит. У России весьма напряжённые отношения с этим институтом ЕС.

В апреле 2014 года российская делегация была лишена права голоса и ряда значимых полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ Москва отказалась от аккредитации своей делегации для работы на сессиях парламента организации и заморозила взносы в бюджет СЕ.

Кроме того, в 2015 году ПАСЕ официально признала Россию «агрессором» в резолюции по Украине.

Однако в апреле этого года генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал вернуть России право голоса в ПАСЕ. В противном случае, по его словам, Москва может выйти из организации, что станет «потрясением для Европы».

«Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением может быть для Европы, если мы одновременно получим и брексит, и руксит (от английского Russia + exit = выход России. — RT). Но это может скоро произойти», — приводит слова Ягланда Financial Times.

По мнению Ягланда, единственный способ преодолеть кризис — вернуть Москве право голоса в ПАСЕ. Как отметил глава СЕ, в июне состоятся выборы нового генсека, и для России важно принимать в них участие.

«Если они (представители России. — RT) не смогут участвовать в выборах генерального секретаря, есть опасность, что Россия сделает вывод: здесь (в СЕ. — RT) ей делать нечего», — подчеркнул Ягланд.

Москва, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что готова продолжать сотрудничество в рамках ПАСЕ, но только на равных условиях.

По словам Юрия Почты, в Совете Европы есть ряд стран, критически настроенных по отношению к России, что объясняет ряд решений организации.

«В Совете Европы есть ряд стран, прежде всего восточноевропейских, которые крайне критично относятся к России. Их внешнеполитический статус однозначно связан с антироссийской политикой. То есть это как бы их вклад в «Новую Европу» и европейскую интеграцию. И в целом принятие решений в Совете Европы часто идёт в духе критического отношения к России», — заключил эксперт.

Владимир Брутер, в свою очередь, добавил, что для Совета Европы важно участие России, однако никто не станет заявлять об этом открыто.

«В кулуарах они будут говорить, что с Россией надо дружить, а с трибуны — что Россия является так называемым агрессором», — отметил Брутер.