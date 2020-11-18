Тарифный манёвр: как развитие зелёной энергетики может сказаться на украинской экономике

Украинский бизнес бьёт тревогу — в стране готовятся почти на треть поднять тарифы на передачу электроэнергии. Федерация работодателей транспорта Украины обратилась к властям с призывом отменить это решение. За счёт повышения расценок Киев намерен выплатить долги перед частными компаниями по производству зелёной электроэнергии. Требование погасить задолженность ранее выдвинули иностранные государства, чей бизнес инвестировал в развитие альтернативной энергетики на Украине. По мнению экспертов, состояние украинской экономики не позволяет поддерживать такой дорогостоящий проект.

Повышение тарифов на передачу электроэнергии ударит по транспортной сфере Украины. Об этом предупреждает Федерация работодателей транспорта страны. В обращении к председателю Национальной комиссии (НКРЕКП), занятой регулированием коммунальной сферы, федерация заявила, что повышение в 2021 году тарифов приведёт к «необоснованным расходам предприятий транспорта». Издержки составят около полумиллиарда гривен в год (около €15 млн).

Комиссия была учреждена в 2014 году президентом Украины и подотчётна Верховной раде. 11 ноября НКРЕКП приняла проект постановления, согласно которому в 2021 году тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии может составить 309,8 гривен (€9,3) за Мвт-ч. Эти расценки выше на 28,9% действующего тарифа, который составляет 240,23 гривен (€7,2)/МВт-ч. Повышение тарифов стартует уже в декабре, в конце 2020 года стоимость составит 312,76 гривен (€9,4)/Мвт-ч.

«Федерация работодателей транспорта Украины настаивает на недопустимости принятия предложенного уровня тарифа», — говорится в публичном обращении организации.

Поезд АО «Укрзализныця»

Reuters

© Gleb Garanich

Отмечается, что по итогам первого полугодия 2020 года объёмы перевозок на Украине упали на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Пассажирские перевозки снизились на 30%, что привело к убыткам для АО «Укрзализныця».

В своём обращении федерация напомнила, что именно государство давало обязательства инвесторам и производителям при внедрении зелёного тарифа на альтернативную электроэнергию. Поэтому и платить по этим обязательствам должно именно государство. Федерация сослалась при этом на закон 810-IX, согласно которому государство должно погасить долг ГП «Гарантированный покупатель» за счёт выпуска пятилетних облигаций внутреннего займа.

Это, а также оплата из бюджета долгов по альтернативной электроэнергии позволит установить тариф на 2021 год на уровне 209 гривен (€6,2)/ МВт-ч, считают представители транспортной отрасли.

Промышленность под ударом

Зелёный тариф в энергетике устанавливает повышенные расценки на электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников. Такие тарифы устанавливаются государством для стимулирования зелёной энергетики.

На Украине зелёный тариф был установлен в 2009 году, программа рассчитана до 2030 года.

Она распространяется на все солнечные, ветряные и биогазовые электростанции, а также на мини-гидроэлектростанции. Средняя стоимость возобновляемой электроэнергии заметно выше, чем цены на традиционное электричество. Так, вырабатываемая ветром электроэнергия обходится примерно в €0,09 за кВт-ч, солнечная — в €0,13. Для сравнения: цена на вырабатываемую традиционным способом электроэнергию на Украине составляет около €0,03 за кВт-ч.

Ботиевская ВЭС

© Wikimedia Commons

Всю зелёную электроэнергию у производителей на Украине выкупает государственный трейдер ГП «Гарантированный покупатель». Покупка осуществляется по установленным государством зелёным тарифам, затем электроэнергия перепродаётся уже по средним рыночным ценам. Разница между зелёным тарифом и рыночными расценками должна компенсироваться за счёт перепродажи электроэнергии с низкой себестоимостью — вырабатываемой на АЭС и крупных ГЭС.

Если же сделать это не удаётся, убытки должен покрыть оператор передачи электроэнергии «Укрэнерго» за счёт роста своих тарифов.

При этом на Украине установлены самые высокие в Европе тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников. На это в своём комментарии обратил внимание источник RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

«Правительство давно планировало снизить зелёный тариф, но против выступали западные партнёры. Зелёная энергетика развивается неконтролируемыми темпами, и сейчас она занимает 2% в структуре энергетического рынка. Но затраты на неё составляют уже 8% от суммарных затрат на электроэнергию. Всё это — результат бездумной политики, которая часто проводится на Украине», — отметил представитель министерства.

Источник RT в Федерации работодателей Украины считает, что сейчас расплачиваться за непомерную для страны дороговизну зелёной энергии придётся промышленной отрасли.

«Сейчас просто хотят заткнуть финансовую дыру за счёт промышленности, которая и без того переживает не лучшие времена. Так что нынешний план заключается, видимо, в том, чтобы угробить собственное производство ради очередного кредита, который всё равно нужно отдавать», — уверен собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживаются и эксперты. По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, за разговорами о развитии зелёной энергетики на Украине скрываются коррупционные схемы.

«На Украине постоянно растут тарифы... Судя по всему, развитие непомерно дорогой для украинского рынка зелёной энергетики просто призвано подтолкнуть Украину увеличить поставки энергетических ресурсов из США и Европы», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом такая политика способна добить украинскую промышленность, которой придётся сейчас покупать электроэнергию по завышенным тарифам. Об этом в комментарии RT сказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Такой рост тарифов станет болезненным ударом для промышленности. Однако власти Украины это, видимо, не интересует, поскольку они действуют в интересах бенефициаров этой схемы с поставками зелёной электроэнергии», — подчеркнул эксперт.

Чужой интерес

В октябре 2020 года долг ГП «Гарантированный покупатель» достиг 30 млрд гривен (около €900 млн). Из них порядка 23,14 млрд гривен (около €694 млн) компания должна украинским производителям возобновляемой энергии, а 6,9 млрд гривен (€207 млн) — за электроэнергию для нужд населения компаниям «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

Неспособность государственного трейдера расплатиться с производителями возобновляемой энергии возмутила иностранных партнёров Киева. В середине ноября послы ряда стран направили совместное письмо властям Украины с требованием решить вопрос задолженности перед поставщиками зелёного электричества. Свои подписи под обращением поставили послы Бельгии, Канады, Франции, Германии, Южной Кореи, Турции, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Солнечная электростанция в селе Терновица Яворивского района Львовской области

РИА Новости

Дипломаты отмечают, что их страны инвестировали порядка €2 млрд в развитие возобновляемой энергетики Украины и призвали Киев придерживаться меморандума о взаимопонимании от 10 июня 2020 года. Документ предполагает реструктуризацию зелёных тарифов. Кроме того, в соответствии с меморандумом Рада приняла летом закон, согласно которому зелёные тарифы были уменьшены, а государство обязалось определить механизм компенсации недоотпущенной производителями электроэнергии.

Иностранные партнёры напомнили Киеву о его обещании восстановить платёжную дисциплину со стороны «Гарантированного покупателя» частично за счёт бюджета, а также выпуска долговых облигаций.

«Таким образом, мы весьма обеспокоены тем, что «Гарантированный покупатель» по-прежнему не выполняет своих обязательств по возобновлению полных и своевременных выплат производителям возобновляемой энергии, а также по началу погашения накопленной ГП задолженности до конца 2020 года», — заявили иностранные дипломаты.

В конце октября представители посольств Канады, Норвегии и Литвы пригрозили, что неисполнение Украиной обязательств в области зелёной энергетики отпугнёт от страны других инвесторов. Об этом иностранные дипломаты заявили во время дискуссии Energy Freedom, посвящённой вопросу развития возобновляемых источников энергии на Украине.

Как заявила атташе по вопросам энергетики посольства Литвы на Украине Лаура Пусинскайте, если украинское правительство не выполнит взятые на себя обязательства, результатом станет множество арбитражных исков. Такая ситуация с зелёными инвесторами станет плохим сигналом для других иностранных компаний, что негативно повлияет на весь инвестиционный имидж Украины за рубежом.

Заседание Верховной рады

РИА Новости

По словам Дудчака, сейчас украинская экономика находится не в такой форме, чтобы власти могли тратить огромные средства на развитие зелёной энергетики.

«На сегодняшнем этапе для Украины было бы разумнее направить ресурсы на развитие атомной энергетики. Однако личные амбиции и стремление элит обогатиться приводят к печальным результатам», — добавил Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Охрименко.

«Украина абсолютно не вовремя ввела зелёный тариф, а также создала систему поддержки возобновляемой энергетики за счёт других отраслей народного хозяйства. Теперь грядёт повышение тарифов на электроэнергию, хотя бизнес активно просил отложить это. Однако власти предпочитают выполнять условия своих договорённостей с олигархами и западными структурами», — подытожил эксперт.