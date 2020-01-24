«Экономически не обосновано»: сможет ли Украина интегрироваться в энергосистему ЕС

Украина намерена к 2023 году интегрироваться в энергетическую систему ЕС. Об этом заявил глава правительства страны Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом ранее он отмечал, что для присоединения к европейской энергосети Украине необходимо отделиться от российской. По мнению аналитиков, такое решение экономически не обосновано и продиктовано исключительно политическими соображениями. К тому же для этого понадобятся средства, которых у Киева нет, а Брюссель вряд ли будет готов выделить, полагают эксперты.

Правительство Украины планирует к 2023 году реализовать меры по сближению с Евросоюзом в области энергетики и цифровой экономики. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Конечно, у нас есть и стратегические проекты. Так, например, до 2023 года мы планируем объединить нашу энергетическую систему с европейской», — заявил он во время украинского завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Подобные планы озвучивал ранее и бывший президент Украины Пётр Порошенко. В 2017 году он заявлял о важности «четырёх союзов» с ЕС.

«Украина рассчитывает на четыре союза — энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной. Мы хотим больше Европы на Украине. Эти четыре направления представляются нам верным путём на этом этапе. Мы стремимся смотреть за горизонт настоящего», — заявил он на саммите «Восточное партнёрство».

В конце 2019 года Гончарук также говорил о необходимости отделения украинской энергосистемы от российской и её присоединения к европейской.

«Надеемся, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдёт. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать», — сказал премьер-министр в эфире телеканала «Украина 24».

Разрыв с Россией





Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил, что в 2015 году Украина остановила экспорт российской электроэнергии. В сентябре 2019 года, после прихода к власти Владимира Зеленского и партии «Слуга народа», Верховная рада разрешила поставки из России и Белоруссии по двусторонним договорам.

«Летом прошлого года на Украине заработала система, которую они называют рынком электроэнергии. Суть в том, что украинские потребители в какой-то момент получили возможность закупать электроэнергию напрямую, в том числе у РФ. И эти закупки моментально начали осуществляться, что было замечено общественностью и руководством страны», — сказал Фролов в беседе с RT.

Впрочем, уже в декабре 2019 года Зеленский вновь запретил на законодательном уровне импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. При этом Киев оставил за собой право «отменять этот запрет на определённый им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединённой энергосистеме Украины».

Как подчеркнул Фролов, курс украинских властей на прекращение сотрудничества с Россией в области энергетики обусловлен политическими соображениями.

«Отказ от закупки электроэнергии в РФ экономически не обоснован: это исключительно политическое решение, которое привело к сложной ситуации в энергосистеме Украины», — считает аналитик.

При этом аналитики уверены, что возможность реализации планов, озвученных Гончаруком, будет зависеть от наличия финансирования со стороны Евросоюза.

«Украина пойдёт за субсидиями в ЕС. Логика у них такая: «Если хотите, чтобы у нас был единый энергорынок и сохранялась дешёвая атомная электроэнергия, платите за это», — сказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Вместе с тем аналитики выразили сомнение в том, что Брюссель будет готов оказать такую помощь.

Из экспортёров в импортёры

Фролов обратил внимание на то, что, пока Гончарук строит амбициозные планы по интеграции с европейской энергосистемой и по экспорту электроэнергии, перед Украиной стоит куда более серьёзная проблема. По его словам, в ближайшие 10—15 лет страна может столкнуться с необходимостью вывода из эксплуатации устаревающих атомных энергоблоков. Это связано с тем, что глубокой модернизации генерирующих мощностей АЭС на Украине не проводится.

Как подчёркивает Фролов, сейчас более половины всей производимой на Украине электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. Так, за 2018 год на долю АЭС пришлось порядка 53% выработки. Если Киеву придётся отказаться от атома, он может превратиться из экспортёра электроэнергии в импортёра.

Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске

© Николай Лазаренко/РИА Новости

При этом аналитики напоминают, что украинские АЭС по-прежнему работают на российском топливе. По данным Госстата Украины, за январь — сентябрь 2019 года у России было закуплено 174,46 т ядерного топлива на сумму $158,49 млн. В общей структуре закупок доля российского топлива составила 61,2%.

«Как только АЭС начнут выводиться из эксплуатации, оплата процедуры, скорее всего, будет переложена в тариф, то есть цены для потребителей вырастут. Что в данном случае делать? Строительства новых электростанций, работающих на ископаемом топливе, не наблюдается. Проекты в области возобновляемой энергетики не могут считаться полноценной заменой атому. В этих условиях зависимость страны от импорта энергии будет расти», — прогнозирует Фролов.

По мнению эксперта, со временем Украина может прийти к ситуации, когда она физически будет не в состоянии поставлять электроэнергию конечному потребителю. В этих условиях весьма вероятно, что украинскому руководству придётся отказаться от курса на энергетическую интеграцию с ЕС, чтобы наладить поставки из России, электроэнергия которой стоит дешевле.