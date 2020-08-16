«Допуск к предпоследнему уровню секретности»: США планируют установить сетевые системы на военных объектах Украины

Соединённые Штаты намерены установить сетевые системы для Минобороны Украины. Американская компания, работающая по контракту с Министерством энергетики США, объявила тендер на услуги специалистов, которые проведут работы на украинских военных объектах. Исполнители установят доставленное из Соединённых Штатов IT-оборудование, а также вспомогательные средства — маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры, серверы. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, персоналу необходимо иметь допуск к предпоследнему уровню секретности по классификации НАТО.

Компания Mission Support and Test Services по контракту с американским Национальным управлением по ядерной безопасности, входящим в состав Минэнерго США, планирует установить сетевые системы для Минобороны Украины. RT ознакомился с тендером.

«Компания Mission Support and Test Services, LLC (MSTS) по контракту с невадским отделением Национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США ищет подрядчика для содействия процессу закупок и установки сетевых систем для Министерства обороны Украины», — говорится в документе.

Проект предусматривает установку и взаимодействие с другими существующими системами различных учреждений Министерства обороны Украины на всей территории страны. Основное место проведения работ — Киев.

В американском управлении рассчитывают реализовать проект в течение двух лет, а поставку оборудования организовать с октября 2020 года.

Исполнители будут работать под руководством компании MSTS. Им предстоит установить IT-оборудование, доставка которого будет осуществляться из Соединённых Штатов, а также вспомогательные средства — маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры, серверы. Помимо этого, от подрядчиков потребуют разработать техническую документацию и провести обучение.

В заявке ведомства подчёркивается, что местный персонал должен иметь доступ на военные базы Украины. А участникам с американской стороны необходим допуск к предпоследнему уровню секретности по классификации НАТО.

«Требования: предоставить управленческий, технический и прочий персонал, необходимый для оказания поддержки расширению сети украинских Вооружённых сил. (Персонал из числа украинских граждан должен иметь допуск на украинские военные базы.) Американский персонал должен иметь допуск к предпоследнему уровню секретности по классификации НАТО, действительный заграничный паспорт и официальное разрешение на посещение страны», — отмечают в тендере.

Как рассказал в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков, США пытаются перестроить информационную систему на Украине по стандартам НАТО, чтобы затем испытать там инструменты «сетецентрической войны». Эта концепция появилась ещё в 1998 году и предусматривает четыре фазы ведения боевых действий. Первая из них — достижение информационного превосходства путём уничтожения системы разведки, центра обработки данных и командного пункта противника.

По словам Леонкова, для «сетецентрической войны» необходимо чёткое взаимодействие всех участников в информационном пространстве, однако в настоящий момент Минобороны Украины не обладает такими технологиями.

«На Украине нет единой системы управления в киберпространстве, все игроки действуют вразнобой. Даже на передовой всё происходит не синхронно. Теперь, видимо, США хотят повысить уровень ВСУ в информационно-военном пространстве на тех подразделениях, которые прошли подготовку по стандартам НАТО, получили оружие и средства связи», — добавил эксперт.

Леонков также указал, что объединение сетевых систем на военных объектах может позволить Вашингтону контролировать происходящее на Украине даже на расстоянии, например из европейского центра управления.

Между тем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заметил, что в США считают информационное пространство ключевой сферой ведения войны в будущем, именно поэтому Вашингтон укрепляет кибервозможности не только у себя, но и у своих сателлитов.

«Американцы рассматривают киберпространство как область для ведения будущих войн. Оно является для США перспективным и приоритетным, наравне с космосом. Сейчас главные инвестиции и разработки будут направлены на эти две сферы», — пояснил собеседник RT.

Военнослужащие ВС США

Reuters

© Rick Wilking

Помощь от «крупнейшего сторонника»

Украинский оборонный сектор получает интенсивную поддержку от США — поставки вооружения, совместные учения и ежегодное финансирование. Причём необходимость такой помощи в Вашингтоне зачастую оправдывают якобы «российской угрозой».

Также по теме «Не решают проблему дефицита современной техники»: как поставки американских Javelin влияют на боеспособность ВСУ Украинская армия получила от США новую партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщает пресс-служба...

Так, в июле американские сенаторы из комитета по иностранным делам предложили увеличить размер субсидий Киеву до $300 млн. По мнению одного из авторов инициативы Роберта Менендеса, Соединённые Штаты — «крупнейший сторонник» Украины, чью безопасность необходимо укреплять и дальше из-за «постоянного давления со стороны Москвы».

Ранее Пентагон анонсировал предоставление Киеву военной помощи в размере $250 млн. Как заявили в ведомстве, это в очередной раз подтверждает приверженность давно установившимся отношениям в сфере обороны между США и Украиной. В американском Минобороны отметили, что Киев является «критически важным партнёром», действующим на переднем крае «стратегического соперничества» с Москвой.

В Пентагоне также уточнили, что часть суммы будет направлена на укрепление киберзащиты и стратегической связи Украины «в целях противодействия российским наступательным операциям в киберпространстве и дезинформации». Также в бюджет включена закупка вооружений.

По слова госсекретаря США Майка Помпео, Вашингтон считает обоснованным предоставление Киеву военной помощи и уже несколько раз передавал Украине оружие для защиты от «российской агрессии».

«Мы гордимся этим, считаем, что это имеет смысл для свободы, Европы, мира и суверенитета Украины», — заверил Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Kevin Lamarque/Pool

Штаты планомерно наращивают военную помощь на Украине, отмечают тем временем в МИД России. Как рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, Вашингтон намерен таким образом закрепить своё влияние на военную сферу республики.

«США, очевидно, настроены использовать предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями для закрепления своего влияния на оборонный сектор страны. Вашингтон всегда активно подталкивал Киев к реформированию силовых структур и переходу военно-промышленного комплекса на натовские стандарты», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что действия американской стороны подпитывают миф о необходимости защиты Украины от некой «российской угрозы» и оправдывают военную накачку восточного фланга НАТО.

Напомним, 12 июня Украина получила статус партнёра по расширенным возможностям Североатлантического альянса. Таким же статусом обладают Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

По мнению Константина Блохина, США используют Украину, чтобы оказывать военное давление на Россию, и киевские власти поддерживают такую политику.

«Украина находится под контролем Запада и является форпостом в авангарде «сдерживания» России. Киев готов оказывать такие услуги США. По сути Украина — часть американской военной инфраструктуры, которой Штаты пытаются обложить Россию со всех сторон», — сказал политолог.

«Вышли за рамки потребностей обороны»

Стоит отметить, что 9 августа глава Минобороны США Марк Эспер сообщил о намерении переместить американские армейские части ближе к российской границе для «сдерживания» Москвы. Передислокация связана с сокращением контингента военнослужащих в Германии, указал при этом министр.

Кроме того, в июле стало известно о планах НАТО усилить присутствие блока в Чёрном море. Об этом договорились генсек альянса Йенс Столтенберг и украинский министр обороны Андрей Таран в ходе телефонных переговоров.

Также по теме «Не решают проблему дефицита современной техники»: как поставки американских Javelin влияют на боеспособность ВСУ Украинская армия получила от США новую партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщает пресс-служба...

Укрепление военной мощи НАТО и Соединённых Штатов вблизи рубежей РФ не остаётся без внимания российских властей.

«Мы выразили обеспокоенность наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи российских границ. Масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны, и эта линия ведёт к росту напряжённости и усугублению дефицита доверия», — заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Замглавы российского МИД Александр Грушко, в свою очередь, добавил, что при необходимости Россия предпримет шаги по усилению западной границы. Он также выразил сожаление в связи с негативным развитием обстановки в сфере международной безопасности и напомнил, что Москва готова к деэскалации напряжённости.

«Россия предлагает отодвинуть районы крупных учений от зоны соприкосновений, но никакой внятной реакции на эти наши предложения мы не получили», — констатировал дипломат.