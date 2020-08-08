Вирусные манёвры: аналитики призвали конгресс поддержать ВС США в Европе на фоне пандемии

Соединённым Штатам следует укрепить свой военный потенциал в Европе и оказать поддержку Европейской инициативе сдерживания «из-за действий России и Китая». С таким заявлением к конгрессу обратились в американском Центре стратегических и международных исследований. В докладе, с текстом которого ознакомился RT, говорится, что во время пандемии коронавирусной инфекции Москва и Пекин усилили свои позиции на международной арене. При этом Россия, как утверждают аналитики, «распространяла дезинформацию» и проводила «безответственные военные манёвры». По мнению политологов, такие заявления должны отвлечь внимание от внутреннего кризиса и пролоббировать увеличение военных расходов.

В американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) раскритиковали администрацию президента Трампа за утрату Соединёнными Штатами роли мирового лидера во время пандемии COVID-19. Так, сотрудница центра Рэйчел Элхьюс, выступая перед конгрессом с докладом о трансатлантическом сотрудничестве, заявила, что во время предыдущих крупных эпидемий президенты США призывали другие государства объединиться для принятия совместных мер.

«Вместо этого действующая администрация применяет к борьбе с пандемией конкурентный подход, основанный на действиях в одиночку», — поясняется в докладе, с содержанием которого ознакомился RT.

Такая политика Вашингтона, по мнению Элхьюс, дала преимущество «противникам Соединённых Штатов». В частности, Россия и Китай показали себя как ответственные лидеры, помогая другим странам.

«Из-за этого (утраты лидерства. — RT) возникает брешь, которой могут воспользоваться наши противники. Китай и Россия охотно предложили доставить необходимые средства и оборудование тем, кто в них нуждается, создав образ ответственных мировых лидеров», — сообщает американский эксперт.

Напомним, весной в разгар пандемии Москва оказала помощь нескольким регионам Италии, включая Ломбардию — основной очаг распространения заболевания. Российские военные самолёты перевезли около 100 специалистов в области вирусологии и восемь врачебно-сестринских бригад, которые помогали итальянским медикам в лечении заболевших и дезинфекции различных объектов.

Кроме того, Россия направила военнослужащих для борьбы с COVID-19 в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, многие страны Европы хотели бы последовать примеру этих государств и попросить гуманитарную поддержку у России, однако им не позволили это сделать «старшие товарищи».

Тем временем руководство Соединённых Штатов искало ответственных за пандемию. В апреле Вашингтон начал расследование относительно обстоятельств появления вируса, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что Китай якобы мог умышленно распространить COVID-19.

Трамп также принял решение разорвать отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что та не провела предложенные Вашингтоном реформы. В частности, США настаивали, чтобы ВОЗ доказала свою независимость от Пекина.

По словам Лаврова, глобальный вызов должен был сплотить государства, однако не все смогли удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя». При этом он обратил внимание на «неизлечимый эгоизм» некоторых стран и их правящих элит.

«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью «укрепления геополитического влияния», до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация. Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан», — добавил министр.

Политика Вашингтона во время пандемии отражает идеологию США, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«США сами не могут справиться с пандемией, но, когда другие страны проводят мероприятия и огораживают себя от инфекции, у них это вызывает раздражение и воспринимается как форма антиамериканизма. В понимании США Россия должна была спросить разрешения у Вашингтона, прежде чем помогать Европе. Кажется, американцы всё больше верят в собственные мифы», — сказал Оленченко.

Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории, развёрнутой на авиабазе Орио-аль-Серио в Италии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

От «дезинформации» до «военных провокаций»

В своём докладе Элхьюс также убеждала конгресс, что Россия и Китай распространяли дезинформацию, связанную с COVID-19. По её словам, ещё в начале пандемии российские СМИ якобы сознательно внедряли ложную информацию, что коронавирус был создан в Великобритании и намеренно ввезён в Китай. Затем, как указывает Элхьюс, вину за кризис пытались возложить на американские и европейские элиты, а за распространение инфекции — на Вооружённые силы США.

Всего с января Европейская служба внешних связей зарегистрировала более 110 «случаев дезинформации», направленной на «обострение кризиса и на внушение недоверия к западной системе здравоохранения, к лидерам и научным экспертам», сообщает Элхьюс.

По её словам, «российская дезинформация» якобы передавалась в том числе с помощью соцсетей.

«Чтобы лишить НАТО части поддержки, со множества российских аккаунтов в Twitter распространялось предположение, что плановые учения НАТО Defender 2020, которые в свете пандемии в значительной мере были свёрнуты, распространят вирус по всей Европе», — заявила Элхьюс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес России по поводу распространения дезинформации «беспочвенными» и «бессовестными». Она пояснила, что Москва даже запрашивала в Госдепартаменте подтверждение таких высказываний, но не получила вразумительного ответа.

«Мы расцениваем новые попытки обвинить Российскую Федерацию, приписать ей совершенно мифологические обвинения как неуместное продолжение русофобства, которое исповедуют определённые политические силы в Вашингтоне», — сказала Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© МИД РФ

Также Элхьюс напомнила конгрессу, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160 в марте совершили три полёта над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, а самолёт Ту-142 пролетел с севера Кольского полуострова на юг, к Фареро-Исландскому рубежу — линии противолодочной обороны НАТО.

В докладе подчёркивается, что Россия якобы «надеялась воспользоваться наиболее спокойным воздушным пространством для продвижения на юг дальше, чем обычно».

«Такие действия безответственны, нежелательны и представляют собой отвлекающий манёвр, тогда как правительствам, в том числе российскому, следует сосредоточиться на борьбе с пандемией», — заключила сотрудница аналитического центра.

Полёты российской авиации, о которых упомянула Элхьюс, проходили над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

Примечательно, что через два дня после российских операций стартовали запланированные учения членов НАТО в Норвегии Cold Response 2020.

Впрочем, это не единственные военные манёвры, которые Североатлантический альянс и Соединённые Штаты осуществили в Европе во время пандемии.

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Несмотря на обострение ситуации с COVID-19, в апреле страны НАТО провели учения Steel Brawler в Латвии. В июне в Польше состоялись манёвры Defender Europe 20 Plus с участием американских солдат. А в июле корабли и авиация ВМС США приняли участие в тренировочных мероприятиях Sea Breeze 2020 в Чёрном море.

Как отметил в интервью RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, внутри США сложилась катастрофическая ситуация в связи с коронавирусом, но, несмотря на это, там продолжают концентрироваться на формировании «образа врага» в лице России.

«Чтобы отвлечь внимание своего населения, самое лучшее, что можно сделать, — это перевести стрелки на внешнего врага. Используется тотальная демонизация — во всех бедах обвиняют Россию и Китай. Такие методы закладывают основу для последующего военно-политического и экономического давления, для возможного срыва соглашений», — добавил он.

Пандемия показала, что «российская угроза» существует лишь в умах некоторых политиков, заметил, в свою очередь, Владимир Оленченко. По его словам, в трудный момент, когда союзники действительно нуждались в помощи Штатов в борьбе с вирусом, Вашингтон ограничился лишь рядом военных манёвров.

«США не готовы бросаться всеми силами на помощь своим союзникам, даже самым верным (в Европе это страны Прибалтики и Польша). Они не дождались никакой помощи. Более того, во время кризиса стало ясно, что «российская угроза» существует только в умах американских, польских и балтийских политиков. Во время пандемии эта проблема не вставала никаким образом», — сказал Оленченко.

Пропаганда несуществующей угрозы

Тем не менее для Рэйчел Элхьюс «российская угроза» до сих пор остаётся поводом для укрепления военной мощи США в Европе. В свете «провокаций» российских военных она считает важным сохранять присутствие Соединённых Штатов и укреплять потенциал НАТО.

Так, Элхьюс обратилась к конгрессу с призывом продолжать оказывать поддержку Европейской инициативе сдерживания (EDI).

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«Я призываю вас продолжать поддерживать Европейскую инициативу сдерживания и обеспечивать активное присутствие американских сил в Европе. EDI продемонстрировала, что НАТО следует за США, когда те берут на себя роль лидера. И свидетельством того служат программы расширенного передового присутствия НАТО в Прибалтике и Польше, адаптированного передового присутствия на Чёрном море, а также совершенствование командной структуры организации и её целевых показателей боеготовности», — подчеркнула аналитик.

При этом она отметила, что передовые силы США в Европе предназначены не только для европейской обороны, но и для «демонстрации американской мощи всему миру».

Европейская инициатива сдерживания была запущена бывшим американским лидером Бараком Обамой в 2014 году после событий на Украине. Программа предполагает присутствие американских военнослужащих в Европе на ротационной основе.

21 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, который включал не только дальнейшее финансирование EDI, но и предоставление дополнительных $3,789 млрд на «сдерживание» России в рамках этой программы.

Некоторые представители политической элиты США опасаются перераспределения бюджетных средств, которое может произойти вследствие пандемии, считают политологи. Такой сценарий не устраивает американский военно-промышленный комплекс: как объясняет Оленченко, именно в интересах ВПК в конгрессе лоббируют необходимость трат на несуществующую угрозу.